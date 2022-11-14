Жительница Ростовской области лишилась 365 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области местная жительница потеряла крупную сумму денег после звонка лже-сотрудника банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД донского региона.

В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ей поступил звонок с неизвестного номера, мужчина на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил потерпевшей, что кто-то пытается взломать ее личный кабинет и поэтому необходимо обезопасить счет. Для этого злоумышленник попросил установить мобильное приложение и зарегистрироваться в нем. Дончанка выполнила все указания мошенника и указала в приложении все данные, в том числе, и код из поступившего СМС-сообщения. После этого с нескольких ее банковских счетов было списано 365 250 рублей. Для сохранения оставшихся сбережений женщина заблокировала карты и обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в полиции.

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Доверившись мошенникам он перевел все сбережения им на счет.