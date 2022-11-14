Жители Ростовской области в 2022 году набрали кредитов на 608 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области за год вырос на 10% кредитный портфель местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

На начало октября общая сумма кредитов, взятых дончанами, составляла 608 миллиардов рублей. Большую часть из них составляли ипотечные займы. На них жители региона в общей сложности взяли более 281 миллиард рублей.

- Средняя процентная ставка по ипотеке была ниже прошлогодней. Например, в сентябре 2022 года ипотечные кредиты выдавались в среднем под 7,2% годовых, а годом ранее – под 7,7% годовых, - сообщила управляющий Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

Таким образом, ипотечный портфель дончан увеличился на 17%. А рост потребительских кредитов составил всего около 5%, их общая сумма насчитывает 326 миллиардов рублей.

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