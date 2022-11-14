Снег с дождем ожидается в Ростове утром 17 ноября

На выходных погода установится в районе 0 градусов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Мокрый снег с дождем ожидается в Ростове-на-Дону в ночь на 17 ноября, а также утром этого же дня. Такой прогноз предоставили синоптики Гидромтецентра.
Отметим, что постепенное понижение температуры воздуха обещают уже со вторника, 15 ноября. Днем в среднем должно быть около +3-4 градусов, только в четверг столбики термометров могут подняться до +10 градусов. На выходных погода установится в районе 0 градусов.
Ночная температура воздуха на следующей недели составит от -1 до +5 градусов. Добавим, в первой половине недели ветер будет слабым восточного и южного направления, потом он сменится на западный.
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