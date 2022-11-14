Тенденцию к вымиранию населения Ростовской области оценили в Росстате

В прошлом году скончалось больше людей, чем в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Население Ростовской области продолжает сокращаться, однако не такими темпами, как в прошлом году. Об этом говорят данные Росстата. Аналитику о смертности и рождаемости по итогам на сентябрь 2022 года опубликовали в ноябре.

В 2022 году на отчетный период умерших оказалось 4866 человек, в 2021 году - 6841 человек. Таким образом, убыль в первом случае составила 1930, во втором - 3578 жителей региона. Следовательно, в прошлом году скончалось больше людей, чем в этом. При этом уровень смертности на Дону все-таки оказался одним из высоких показателей в ЮФО.

Добавим, на указанный период в донском регионе родилось 2936 малышей, что меньше, чем годом ранее - тогда зарегистрировали 3263 новорожденных.

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