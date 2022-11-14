В Ростовской области за дискредитацию Вооруженных сил задержали гражданина Белоруссии

До этого подозреваемый отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Дона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за дискредитацию Вооруженных сил России задержали гражданина Белоруссии. Сейчас мужчина ожидает депортации в новочеркасском центре временного содержания иностранцев при МВД. Об этом сообщает «Дон 24» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, решение о выдворении 33-летнего жителя города Новые Докторовичи принял суд.

Известно, что до этого подозреваемый отбывал наказание в одном из исправительных учреждений донского региона. После этого, в октябре 2022 года, ему на три года запретили въезд в Российскую Федерацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности ареста антикоррупционного полицейского в Таганроге

Предварительно, правоохранитель собирался стать посредником и передать взятку в 40 млн рублей (подробности)