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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:02

В Ростовской области за дискредитацию Вооруженных сил задержали гражданина Белоруссии

Теперь мужчину ждет депортация
Ангелина СКИБА
До этого подозреваемый отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Дона

До этого подозреваемый отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Дона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за дискредитацию Вооруженных сил России задержали гражданина Белоруссии. Сейчас мужчина ожидает депортации в новочеркасском центре временного содержания иностранцев при МВД. Об этом сообщает «Дон 24» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, решение о выдворении 33-летнего жителя города Новые Докторовичи принял суд.

Известно, что до этого подозреваемый отбывал наказание в одном из исправительных учреждений донского региона. После этого, в октябре 2022 года, ему на три года запретили въезд в Российскую Федерацию.

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