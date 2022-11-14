По ипотеке на готовые дома размер первоначального взноса снижен до 15% Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Скорректированы условия выдачи ипотеки на готовые дома с земельным участком и таунхаусы. До 31 декабря установлен минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ на уровне 15% банком ВТБ . При этом получить средства в сумме до 60 млн рублей можно на срок до 30 лет.

Оформить жилищный кредит на покупку дома со сниженным первым взносом жители региона могут по ставке от 11,3% с учетом дисконта 0,3 п.п. для заемщиков, которые получают зарплату на карту банка, оформили онлайн-заявку или используют цифровые сервисы на сделке.

- ВТБ ранее снизил уровень первого взноса при покупке квартир и апартаментов, а сейчас – домов и таунхаусов. Это решение позволит клиентам быстрее выйти на сделку и оформить кредит по комфортным ставкам, что особенно важно сейчас, когда все торопятся закрыть финансовые вопросы до Нового года, - прокомментировала руководитель службы развития и поддержки управления «Ипотечное кредитование» банка Наталья Никульникова.

Условия по ипотеке с господдержкой банк сохранил без изменений. Ранее также объявлялось о запуске ипотеки полностью в цифровом формате.