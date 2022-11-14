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НовостиОбщество14 ноября 2022 11:04

Синоптики: новая неделя в Таганроге будет прохладной и дождливой

Осадки прогнозируют в период с четверга до воскресенья
Ангелина СКИБА
Временами в конце недели возможен мокрый снег

Временами в конце недели возможен мокрый снег

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новая неделя в Таганроге началась с понижения температуры. В целом с 14 по 20 ноября в приморском городе в ближайшие дни должно быть прохладно и дождливо. Об этом предупреждают синоптики Ростовской области.

Отметим, понедельник и вторник будут с небольшой облачностью, но без осадков. Днем ожидается +5-9 градусов. В четверг, столбики термометров установятся в районе +10, но уже на следующий день после этого температура резко опустится до +1-3 градусов. Холоднее всего будет в воскресенье. По ночам в среднем ожидается от +2 до -1 градуса.

Осадки прогнозируют в период с четверга до воскресенья. Временами в конце недели возможен мокрый снег.

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