Беспроцентный период по кредитным картам увеличивается до 200 дней

Срок беспроцентного периода по новым кредитным картам увеличивается до 200 дней. Теперь клиенты ВТБ смогут совершать покупки по кредитке «Карта возможностей» и более полугода не оплачивать проценты банку. Новые условия будут доступны однократно при первом использовании карты, после чего беспроцентный период составит до 110 дней.

Кредитную карту на новых условиях можно оформить на базе национальной платежной системы «Мир» до 15 января 2023 года. Выпуск и обслуживание бесплатное, без дополнительных условий. Первый беспроцентный период до 200 дней действует однократно в течение первых шести месяцев действия договора, второй и последующие беспроцентные периоды - до 110 дней.

- Наши клиенты активно используют кредитки для оплаты в супермаркете, онлайн-магазинах, для покупки туристических поездок, а также на крупные приобретения. По данным ВТБ, 29% россиян, владельцев кредитных карт, оплачивают покупки ей несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют ее каждый день. Мы рассчитываем, что новые условия по картам будут особенно актуальны в предновогоднее время и позволят клиентам совершить все запланированные покупки, - прокомментировала Анастасия Подойницына, и.о. начальника управления «Кредитных карт» банка ВТБ.