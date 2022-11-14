В Ростове для любителей жанра Stand Up выступят участники проектов ТНТ

Фото:​​ предоставлено организаторами

В Ростове-на-Дону 25 ноября для любителей Stand Up на новой площадке в ТРК «Мегамаг» выступят финалисты и участники проектов телеканала ТНТ.

Организаторы вечера уверены, что представление никого оставит равнодушным. Весело будет всем: и тем, кто регулярно бывает на мероприятиях ростовского клуба Stand Up, и тем, кто решит посетить подобное мероприятие впервые.

Зрителей ожидает большой концерт на 1,5 часа, в него войдут номера пяти ярких и остроумных комиков. Ребята легко говорят с аудиторией на понятном языке и не стесняются острых словечек. Билеты можно приобрести на сайте или в соцсетях торгового комплекса.

Напомним, за последние годы жанр Stand Up стал популярным развлечением для ростовчан. Это неплохой способ снять напряжение после рабочих будней. Живое выступление на сцене всегда имеет неоспоримые плюсы: артисты рядом, эмоции открыты, а соседи за столиком смеются вместе с вами.