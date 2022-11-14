Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 12:15

В Ростове-на-Дону проезд по понтонному мосту закроют до весны 2023 года

Развод плавучей переправы - обычная сезонная мера, так в донской столице поступают ежегодно
Ангелина СКИБА
Официальное закрытие понтонного моста состоится 15 ноября. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

Официальное закрытие понтонного моста состоится 15 ноября. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

С 15 ноября в Ростове-на-Дону нельзя будет ни пройти, ни проехать по понтонному мосту на Зеленый остров. Эту переправу закроют до весны, сообщил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- С завтрашнего дня движение для пешеходов и машин по понтонному мосту в створе 29-й Линии на остров Зеленый будет закрыто, - написал Алексей Логвиненко.

Развод плавучей переправы - обычная сезонная мера, так в донской столице поступают ежегодно. Проезд теперь восстановят лишь в апреле следующего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на проспекте 40-летия Победы высадили сосновую аллею

Все деревья имеют развитую крону и соответствуют ГОСТу (подробности)