В школе Батайска открыли «Парту Героя» имени героя СВО Андрея Гракова

Имени героя СВО Андрея Гракова открыли «Парту Героя» в школе Батайска. Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

В школе № 12 города Батайска открыли «Парту Героя» в память о погибшем в ходе спецоперации по освобождению Донбасса батайчанине Андрее Гракове. Церемония была проведена в рамках Всероссийского образовательного проекта партии «Единая Россия», стартовавшего в школах страны в 2018 году.

Во время церемонии участникам рассказали биографию погибшего российского бойца. Сам батайчанин учился в этой же школе. В 2021 году Андрей окончил Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны и связал свою жизнь с Вооруженными Силами РФ. В ночь с 5 на 6 августа гвардии лейтенант Андрей Граков в составе расчета С-400 выполнял боевую задачу на территории Украины по прикрытию наземных сил от воздушного нападения противника. Во время работы расчет С-400 подвергся массированному обстрелу реактивной системы залпового огня противника. Не взирая на угрозу жизни, личный состав расчета продолжил выполнять боевую задачу. Вследствие попадания снаряда личный состав расчета был поражен осколками. 6 августа Андрей скончался от полученных ранений.

Почтить память Героя в школу № 12 пришли, прежде всего, родные Андрея: мама Виктория Васильевна с младшим сыном-школьником Святославом и вдова Андрея — Екатерина. Также посетили церемонию глава администрации Батайска Роман Волошин, депутат Госдумы РФ Лариса Тутова, председатель регионального общественного Совета проекта «Новая школа», доктор социологических наук Александр Нечушкин, руководитель регионального проекта «Парта Героя» Олег Заяц, председатель Батайской гордумы – глава города Игорь Любченко и военный комиссар Батайска Сергей Чайковский.

Церемонию посетили глава администрации Батайска Роман Волошин. Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

Как отметил глава администрации города, в это непростое время важно, чтобы подрастающее поколение понимало значение таких мероприятий, как открытие «Парты Героя», знали правду, знали в лицо Героев России и гордились земляками, которые учились в их школе.

- Я искренне признателен коллективу школы и всем, кто помогает нам сохранять историю нашей страны, историю нашего города, историю, которая состоит из подвигов людей, - подчеркнул Роман Волошин. - Андрей, как и ребята, погибшие на Донбассе, навсегда останутся в нашей памяти. Наш долг - увековечить их имена.

После этих слов военный комиссар города Батайска Сергей Чайковский сообщил о присвоении Гвардии лейтенанту Гракову Андрею Ордена Мужества (посмертно) и вручил орден вдове погибшего. В свою очередь Екатерина Гракова выразила благодарность всем, кто принял участие в открытии «Парты Героя», подчеркнув, что теперь о ее муже будут помнить не только родные и близкие, но и многочисленные ученики.

- Для нас очень важно, что в стенах школы, где учился Андрей, теперь есть такое памятное место, - призналась батайчанка. - Мы обязательно будем приходить сюда с сыном, где смогу показать и рассказать ему о героизме и мужестве нашего отца и мужа.

На торжественно открытой «Парте Героя» размещена фотография с информацией о фактах биографии Андрея Гракова и его подвиге. Право сидеть за этой партой предоставляется только ученикам, отличившимся в учебе, занимающим активную гражданскую позицию и ведущим общественную работу.

Орден Мужества вручили вдове погибшего Екатерине Граковой. Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

Почетное право первым сесть за «Парту Героя» выпало ученику 10 «А» класса Вадиму. Полянскому Вадим - отличник учебы, активист общественной жизни школы и города, юнармеец участник военно-патриотического клуба «Авангард», а также обладатель золотого значка ГТО. Также такой чести удостоилась ученица 11 класса Екатерина Борисова. Екатерина - отличница учебы, финалист Всероссийского конкурса «Большая перемена», лауреат муниципального конкурса «Ученик года» и активист Российского движения школьников, волонтерского движения.