Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 12:43

Таганрогу впервые за 10 лет выдали паспорт готовности к отопительному сезону

Это сделали сотрудники Ростехнадзора после тщательной проверки на территории города
Ангелина СКИБА
Все замечания надзорного ведомства в городе устранили

Все замечания надзорного ведомства в городе устранили

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области Таганрог впервые за 10 лет получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом на своей странице в VK сообщил глава администрации города Михаил Солоницин.

- Таганрог к зиме готов. Соответствующий документ получили 12 ноября 2022 года. Крайний раз, он был получен в 2012 году, но после этого по ряду объективных причин не выдавался. Была проделана большая работа, устранены замечания, - написал Михаил Солоницин.

Напомним, паспорт готовности к отопительному периоду обычно выдают только после проверки всех объектов комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики: новая неделя в Таганроге будет прохладной и дождливой

Осадки прогнозируют в период с четверга до воскресенья (подробности)