Таганрогу впервые за 10 лет выдали паспорт готовности к отопительному сезону

Все замечания надзорного ведомства в городе устранили Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области Таганрог впервые за 10 лет получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом на своей странице в VK сообщил глава администрации города Михаил Солоницин.

- Таганрог к зиме готов. Соответствующий документ получили 12 ноября 2022 года. Крайний раз, он был получен в 2012 году, но после этого по ряду объективных причин не выдавался. Была проделана большая работа, устранены замечания, - написал Михаил Солоницин.

Напомним, паспорт готовности к отопительному периоду обычно выдают только после проверки всех объектов комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

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