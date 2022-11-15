Отключения света в Ростове-на-Дону 15 ноября 2022 года: обесточивания затронут разные районы города

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Ростове-на-Дону 15 ноября 2022 года: ростовчанам анонсировали новые отключения электричества. Планируется обесточить разные районы города. Местные жители не смогут воспользоваться электроприборами на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте компании "Донэнерго".

Во вторник, 15 ноября, с 9 до 15 часов отключения ждут жителей ул. Красноармейская 1Б; пер. Доломановский 53, 53а; пер. Гвардейский 2/51.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. 28 линия 13; пл. Толстого 19/2; ул. В. Черевичкина 9/9; ул. Портовая 366, 370, 372, 372б/27б; ул. Магнитогорская 99В/19, 132-174, 71-99; пер. 3-й Поселковый 25-31, 38-40; ул. 2-я Володарского 237-289; ул. Кузнечная 161-271, 240-244; ул. Судостроительная 41-43, 34-40; пер. Аэроклубовский 40-48, 41-47.

С 10 до 16 часов электричество отключат на ул. Восточная 2-20, 9-13; просп. Кировский 88-90.

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