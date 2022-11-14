Губернатор Василий Голубев напомнил о донском животноводе Хритинии Боковой

Трудовой стаж Хритинии Алексеевне составил почти 70 лет. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале напомнил жителям региона о выдающемся донском животноводе, Герое Социалистического Труда Хритинии Алексеевне Боковой.

По словам главы региона, трудовой стаж Хритинии Алексеевне составил почти 70 лет. Более полутора десятилетий она трудилась бригадиром на ферме в Шолоховском районе.

В 2013 году Хритиния Алексеевна награждена медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью». В понедельник, 14 ноября отмечается 94-я годовщина со дня ее рождения

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