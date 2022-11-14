Житель Ростовской области ответит за совершение убийства и кражу 20 тысяч рублей

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя поселка Каменоломни Ростовской области, который обвиняется в совершении убийства, кражи и покушении на кражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.
По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый, находясь в домовладении, принадлежащем его родной тете, в ходе конфликта, нанес женщине удары руками, а затем задушил. Из ее домовладения он похитил 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.
Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, дело с утвержденным обвинительным заключения направлено в суд.
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