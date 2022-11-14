Сити-менеджер Новочеркасска потребовал проверить сообщения о «попытке похищения ребенка»

В Новочеркасске также поручили усилить меры по охране школ и детских садов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко потребовал провести проверку из-за ситуации с маленькой девочкой, которую якобы пытался увести со двора детсада незнакомый мужчина.

- . Ребенок оказался на улице без присмотра взрослых. Необходимо проверить действия сотрудников учреждения, чтобы исключить повторение такой ситуации, - заявил Юрий Лысенко.

Сити-менеджер также поручил усилить меры по охране школ и детских садов Новочеркасска. Региональным властям, по словам Юрия Лысенко, уже направили предложение о дополнительном финансировании безопасности учреждений.

Напомним, история о малышке, которой могла угрожать опасность, сегодня появилась в социальных сетях. Этот пост сразу же привлек много внимания и вызвал резонанс. Сейчас в областном главке МВД уже выясняют детали случившегося.

При этом в местном управлении образования сообщили, что уже пообщались с родителями девочки. Утверждается, что претензий ни у кого нет, и, по всей видимости, прохожий не имел злого умысла, потому что он передал малышку в руки матери, когда она подъехала к детскому саду.

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