В донской «Единой России» сообщили о «перезагрузке» работы приемных

Региональная приемная председателя «Единой России» и 62 местных партийных приемных в Ростовской области начали работать в мультиформатном режиме. Фото: Пресс-служба партии "Единая Россия".

Региональная приемная председателя «Единой России» и 62 местных партийных приемных в Ростовской области начали работать в мультиформатном режиме.

- Задача партии в нынешних условиях – быть полезной людям. На это ориентированы наши представители в исполнительной и законодательной власти, активисты и волонтеры. Сегодня произошел перезапуск работы приемных «Единой России» в Ростовской области. Закончились все ковидные ограничения, и мы можем начать работу в них в очном формате, - рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

За время коронавирусных ограничений партийцы развивали дистанционные способы взаимодействия, удобные жителям: в партию можно было написать электронное письмо, позвонить по телефону, пообщаться с депутатами и министерствами по видеоконференцсвязи. Этот подход сохранят.

Также в региональной приемной проведут семинары, организуют недели приемов и единые дни приема в масштабах области, чтобы охватить весь спектр вопросов, волнующих людей. Здесь же продолжит работу волонтерский центр партии, оказывающий помощь мобилизованным и членам их семей.

Отметим, на площадке обновленной приемной провел прием губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев. К нему обратились 5 человек из Батайска, Волгодонска, Зверево, Аксайского и Сальского районов. Глава региона отметил необходимость сопровождения со стороны «Единой России» каждого объекта, прозвучавшего в обращениях.

- Очевидно, что «Единая Россия» должна занимать активную позицию, задавать вопросы подрядчикам, информировать жителей о ходе работ, - выразил уверенность Василий Голубев.

Добавим, за календарный год в общественные приемные поступило 33 тысячи обращений дончан, из которых 12 тысяч решено положительно. Также 12 тысяч обращений были c запросом на консультацию о том, что надо решать ту или иную проблему и какой орган власти ею должен заниматься, все заявители получили необходимые консультации.