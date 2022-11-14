На трассе в Ростовской области отлетевшая деталь грузовика травмировала водителя иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием грузовика и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 14 ноября, около одиннадцати часов утра на трассе "Ростов-на-Дону - Таганрог". По предварительным данным, у 46-летнего водителя "КамАЗа" прямо во время движения оторвались оси прицепа из-за разрыва колеса. Одна из отлетевших деталей угодила на крышу автомобиля Geely Emgrand под управлением 38-летнего водителя, который ехал по встречной полосе.

- В результате аварии пострадал водитель иномарки, его доставили в ближайшее медучреждение и оказали ему помощь.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Авария произошла в Октябрьском районе города.