Ростовская область планирует и дальше сотрудничать с республиками, вошедшими в состав России

Василий Голубев в прямом эфире ответил на вопросы жителей Ростовской области. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24» рассказал о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. По словам главы региона, подобная работа никогда не прекращалась.

Так, в этом году донской край первым в стране принял поток беженцев. Похожая ситуация происходила и в 2014 году. Если говорить о вынужденных переселенцах, то со стороны региональных властей им оказывалась и оказывается всесторонняя помощь.

При этом, в Ростовской области занимаются и вопросами совместного отраслевого, экономического, социального взаимодействия с ДНР и ЛНР.

- Сегодня многие донские руководители из самых разных структур напрямую взаимодействуют с коллегами с Донбасса. Отдельно я бы выделил здесь работу, связанную с созданием условий для взаимодействия малого и среднего бизнеса , транспортных и промышленных предприятий, - отметил Василий Голубев.

Также, по словам губернатора Ростовской области, решаются определенные задачи. К примеру, донской край оказал соседям помощь, связанную с агропромышленным комплексом и посевными работами.

И совместная работа продолжается. Более того, в скором времени будут подписаны документы о сотрудничестве Ростовской области с ДНР и ЛНР.

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