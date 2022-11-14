Власти Ростовской области готовы привозить жителей региона на курсы медпомощи

Власти готовы привозить жителей Ростовской области на курсы медицинской и военной подготовки.

Власти Ростовской области при необходимости готовы организовать перевозку жителей донских городов в Ростов-на-Дону для прохождения теми курсов медицинской помощи и военной подготовки. Об этом в эфире передачи «О главном» рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Такие курсы на базе Донского государственного технического университета уж работаю, - отметил Василий Голубев. - Сотни ребят и жителей Ростовской области уже прошли и продолжают эти курсы проходить. Также на базе медицинских учреждений Ростова работают курсы по практике оказания первой медицинской помощи.

Что же касается подобных курсов в других городах, то здесь, отметил глава региона, нужно создать определенные условия. Ведь не в каждом месте можно организовать курсы по прохождению военной подготовки.

- Такие поручения даны, - уточнил донской губернатор. - Мы будем ориентироваться по ситуации. Если есть необходимость, мы готовы организовать перевозки людей для участия в этих курсах. Если такие заявки будут, мы сразу же на них отреагируем.

Губернатор подчеркнул, что правительство Ростовской области лишь дало вводную информацию о курсах медпомощи, все остальное — это активность самих жителей.

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