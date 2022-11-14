В центре Ростова временно ограничат водоснабжение.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове запланировали временно ограничить водоснабжение в центре города. Об этом сообщили в ростовском водоканале.
Ограничения вступят в силу 17 ноября. Они будут действовать с 8:00 17 ноября до 4:00 18 ноября. Проблемы с водоснабжением будут испытывать жители улицы Большой Садовая, переулка Халтуринского, улицы Социалистической и улицы Сиверса.
Причиной для ограничений послужит проведение ремонтных работ на пересечении улицы Шаумяна и переулка Братского.
- Ростовводоканал приносит свои извинения за доставленные неудобства, - отметили в ведомстве.
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Причиной ограничений станет ремонт водопровода.