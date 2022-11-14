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НовостиОбщество14 ноября 2022 16:08

В центре Ростова временно ограничат водоснабжение

Ограничения будут действовать 17 и 18 ноября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В центре Ростова временно ограничат водоснабжение.

В центре Ростова временно ограничат водоснабжение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове запланировали временно ограничить водоснабжение в центре города. Об этом сообщили в ростовском водоканале.

Ограничения вступят в силу 17 ноября. Они будут действовать с 8:00 17 ноября до 4:00 18 ноября. Проблемы с водоснабжением будут испытывать жители улицы Большой Садовая, переулка Халтуринского, улицы Социалистической и улицы Сиверса.

Причиной для ограничений послужит проведение ремонтных работ на пересечении улицы Шаумяна и переулка Братского.

- Ростовводоканал приносит свои извинения за доставленные неудобства, - отметили в ведомстве.

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В Ростове временно ограничат водоснабжение на нескольких улицах.

Причиной ограничений станет ремонт водопровода.