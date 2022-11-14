Василий Голубев рассказал о том, как Ростовская область выглядит на экономической карте страны

Василий Голубев озвучил промежуточные итоги экономического развития донского края. Фото: пресс-служба правительства РО

Губернатор донского края Василий Голубев в прямом эфире телеканала «Дон 24» ответил на самые острые вопросы телезрителей.

Среди прочего, глава региона рассказал о том, как Ростовская область выглядит сегодня на социально-экономической карте страны. При этом, губернатор подчеркнул, что окончательные итоги будут видны в конце года.

- Но я готов сказать, что сегодня экономическая ситуация, а экономика – предмет постоянного мониторинга и подведения промежуточных итогов, у нас неплохая, стабильная, - сказал Василий Голубев.

Так, промежуточные итоги за девять месяцев показали, что промышленность Ростовской области работает с плюсом по сравнению с тем же периодом прошлого года.

- Агропромышленный комплекс также неплохо себя чувствует и тоже плюсует. Процентов на 16 прибавляет строительный комплекс. А вот товарооборот снизился немного, - отметил Василий Голубев.

При этом губернатор подчеркнул, что впереди – четвертый квартал , который определит итоги года.

В целом же, сегодня Ростовская область, по словам Василия Голубева, на социально-экономической карте страны выглядит успешно.

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