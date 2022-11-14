Губернатор Ростовской области прокомментировал подорожание проезда в общественном транспорте

В Шахтах и других городах области в этом году подняли тарифы. Фото: Ольга ГОПАЛО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал подорожание проезда в городе Шахты. Глава региона отреагировал на обращение жительницы города в эфире передачи «О главном».

Женщина рассказала, что с 1 октября стоимость проезда подняли до 32 рублей. Для части жителей такие расходы ощутимо отразились на семейном бюджете.

— Если несколько школьников в семье как у меня, это очень затратно. Дети ведь не только в школу ездят, на тренировку, на занятия какие-то дополнительные туда и обратно, — высказалась жительница Шахт.

Василий Голубев объяснил, что тариф на проезд в Шахтах не менялся 17 лет.

— Любые новые приобретения транспорта не могут не сказываться на тарифе. Но есть отдельная история – дети. Во-первых, нужно было проинформировать граждан о причинах повышения тарифа. Во-вторых, необходима отдельная позиция в отношении детишек, — прокомментировал губернатор.

По словам спикера, до конца месяца он заслушает, как исполнялось одно из его поручений — отчет представит региональный Минтранс. Власти рассмотрят, что происходит - проблемные вопросы и транспортных предприятий, и жителей.

— С 1 января 2023 года в городах Ростовской области, в том числе, в Шахтах, будут приняты решения, которые снизят стоимость проезда наших детей. Об этом жители будут проинформированы, — сообщил Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону создали штаб по строительству и капитальному ремонту объектов

Решения новой структуры будут носить обязательный характер для исполнения. (Подробности)