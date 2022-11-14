Дорогу в обход Аксая планируется завершить в 2023 году

Важными участками кольца являются северный обход и южный подъезд к Ростову
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Строительство дороги в обход Аксая планируется завершить в 2023 году. Об этом 14 ноября в эфире программы «О главном» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Мы поставили несколько лет назад задачу - сделать ростовское транспортное кольцо. К этой цели мы идем достаточно успешно. Кольцо общей протяженностью будет составлять 110 километров. Это 12 связанных между собой дорог, - отметил глава области.
По словам Василия Голубева, недавно завершилось строительство 9-го километра дороги Таганрогское шоссе. Также важными участками кольца являются Северный обход и Южный подъезд к городу.
- Мы приступили к завершению части Западной хорды. Также Ростовское кольцо с одной стороны уведет транспорт из города, особенно большегрузы, а с другой стороны даст возможность быстро выезжать в любом направлении из Ростова. Любая дорога - это развитие прилегающих территорий, - отметил Василий Юрьевич.
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