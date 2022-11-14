Донской губернатор: Убрать весь урожай в Ростовской области пока мешает погода

по итогам урожая 2022 года донской регион должен выйти с положительным результатом. Фото: сайт донского правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что по итогам урожая 2022 года донской регион должен выйти с положительным результатом. Однако, пока убрать весь урожай мешает изменение погодных условий. Об этом глава региона рассказал в эфире передачи «О главном».

По словам губернатора, сейчас собрано только 62% поздних зерновых, которые обычно занимают небольшой объем от всего урожая. В полном объеме еще не завершена уборка кукурузы и риса. Также продолжается уборка масличных культур. И морозы здесь кстати — земля должна быть слегка подморожена, чтобы по ней смогла проехать сельхозтехника. При этом, из-за погоды по уборке отстают лишь север и северо-восток Ростовской области.

В то же время, уже сейчас озимыми культурами на Дону засеяны 2 миллиона 800 тысяч гектаров - сделан неплохой задел для будущего урожая. Дело за подкормкой и обработкой посевов. Также агрономы будут готовиться к весенней посевной.

Как отметил Василий Голубев, теперь властям ничего не останется, как искать новые способы поддержки селян, которые в этом году показали хороший результат.

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