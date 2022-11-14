Жителям Ростовской области рассказали, что делать при проблемах с отоплением

От погодных условий никто не застрахован, могут происходить какие-то сбои Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ростовской области при проблемах с отоплением должны сразу же обращаться в свою управляющую компанию или в диспетчерскую службу МинЖКХ региона. Эту рекомендацию в эфире передачи «О главном» озвучил губернатор Василий Голубев.

- Мы постоянно мониторим ситуацию, но от погодных условий никто не застрахован, могут происходить какие-то сбои. Задача властей в муниципалитетах - быстро реагировать, быстро принимать меры и в нормативные сроки устранять возникающие проблемы, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона добавил, что за последнее время, после 15 октября, обращения по поводу отопления уже поступили от жителей ряда городов и сельских районов. Все эти вопросы власти взяли на сопровождение. При этом, общий контроль по региону также не прекращают, его будут вести даже зимой.

- Думаю, там, где выводы из прошлого отопительного периода были сделаны, где были приняты меры и учтены проблемы, которые возникали прошлой зимой. Там, наверняка, в этом сезоне проблем будет меньше, - отметил Василий Голубев.

Напомним, каждый муниципалитет обязан 1 октября представлять информацию о готовности к работе в отопительный период. Однако, на практике из-за теплой погоды батареи часто начинают греть примерно с середины месяца - после того, как температура воздуха в течение нескольких дней не превышает +8 градусов.

АЛЛО!

Диспетчерская служба министерства ЖКХ Ростовской области: 8 (863) 240-13-79, 240-13-60

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