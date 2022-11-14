Губернатор Василий Голубев пообещал добиться ремонта разбитой дороги в Волгодонске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал отремонтировать разбитую дорогу в Волгодонске после обращения местного жителя. Об этом он заявил в эфире программы "О главном".

Глава региона отметил, что непременно обратит внимание администрации и донского министерства транспорта на возникшую проблему. Василий Голубев заявил, что перед минтрансом и муниципалитетами стоит задача, которая звучит, как "трехлетка развития дорог региона".

- Министерство общается с муниципалитетами и оценивает масштабы реализации этой программы на следующие три года. На данный момент планируется привести в порядок 971 дорогу, общая протяженность будет составлять 2,2 тысячи километров. В этот список входят как федеральные, так и региональные, и муниципальные дороги, - рассказал глава региона.

Каждый год существующий список дорог для ремонта будет корректироваться. Глава региона заверил жителя Волгодонска, что взял на контроль его обращение и непременно проинформирует о принятом решении.

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