Ростовская область примет участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Детские новогодние мероприятия нужно в первую очередь сохранять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Донской регион примет участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Губернатор Ростовской области рассказал в эфире программы «О главном», как в этом году пройдут новогодние праздники для юных дончан.

- Нельзя детишек обижать. Все, что связано с Новым годом и праздниками для детей, нужно не только сохранять, но развивать. Мы действительно ограничили траты на новые оформления городов и территорий к Новому году. Рекомендовано использовать то, что осталось с прошлых лет. С этим просто правильно нужно поработать: есть и елки, и фонарики, и оформление, - рассказал Василий Голубев.

Он также отметил, что детские новогодние мероприятия нужно в первую очередь сохранять. Юные жители области должны получить радость от главного праздника. Необходимо создать условия для тех детей, которым трудно в жизни, и помочь осуществить новогоднюю сказку. Без внимания не останутся и пенсионеры.

- Я думаю, что мы к этой работе пригласим и детишек с Донбасса и попробуем создать условия, чтобы они тоже получили приятные радости. В самые сложные жизненные ситуации праздники для детей не отменялись, - отметил Василий Голубев.

Отметим, что с 2018 года удалось исполнить мечты почти 59,5 тысяч человек.

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(Подробности)