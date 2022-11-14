В Ростове прокуратура проведет проверку после сообщения о свалке с ртутными лампами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове прокуратура организовала проверку после опубликованной в социальных сетях информации о свалке с высокоопасными отходами. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства региона.

Напомним, что о свалке в социальных сетях сообщила компания "Чистый город". В посте говорилось, что на улице Совхозной находится свалка, где вперемешку со строительными отходами лежат более 100 отработанных люминесцентных ламп. Кроме того, туда же выброшены и документы, принадлежащие пяти фирмам. Общая площадь свалки составляет около 500 квадратных метров.

- Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления, - сообщил представитель прокуратуры.

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