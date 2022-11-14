Василий Голубев: "В Ростовской области точно появятся электробусы"

Василий Голубев заявил о скором появлении электробусов в Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал учесть все предыдущие недочеты при новом запуске электробусов. Об этом он сообщили в эфире программы "О главном".

Глава региона заявил, что в области точно начнут ходить электробусы. Речь идет о Ростове, Таганроге, Волгодонске и многих других городах. На одном из форумов уже было подписано соглашение о создании условий для зарядных устройств.

- В тех городах, которые я назвал, нужно создавать условия для создания зарядных устройств. Отмечу, что не так давно мы говорили об этом, будучи в Белоруссии, потому что там тоже делают такой транспорт, - рассказал Василий Голубев.

В Таганроге маршруты электробусов будут соединять между собой жилые районы с трамвайной сетью, чтобы людям было удобно добираться. А в целом в области программа создания зарядных центров реализуется в двух новых соглашениях, которые были подписаны совсем недавно. Благодаря им электротранспорт сможет ходить не только в городах, но и по дорогам федерального значения.

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В салоне электробуса - кондиционеры, видеокамеры, зарядки и терминалы оплаты.