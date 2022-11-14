Доход донского бюджета в 2022 году составил более 205 миллиардов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошедшем заседании донского правительства министр финансов Лилия Федотова рассказала об исполнении областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Так, в 2022 году доход областного бюджета составил более 205 миллиардов рублей. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился на 34 миллиарда рублей, или на 20%.

- Налоговые и неналоговые доходы за этот период составили около 138,7 миллиарда рублей, что на 20 миллиардов рублей выше прошлогоднего уровня, - рассказала Лилия Федотова.

Увеличение поступлений получилось исходя из основных доходов, таких как налог на прибыль организаций, НДФЛ и акцизы. Объем безвозмездных поступлений составил 66 миллиардов рублей.

Также речь шла и о расходах. Этот показатель в нынешнем году составил более 193 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 21%.

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