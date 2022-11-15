В Зверево из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сгорела квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 14 ноября, около трех часов дня в городе Зверево. В многоэтажном доме на улице Казакова загорелась одна из квартир. Почувствовав запах гари, соседи незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 50 квадратных метров помещения. Когда спасателям удалось проникнуть в квартиру, там они обнаружили тело 33-летнего мужчины. Локализовать возгорание удалось в 15:04, а полностью пламя было потушено уже через шесть минут после этого. Предварительной причиной пожара специалисты назвали неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались семь человек личного состава и три единицы техники, - отмечается в сообщении.

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С огнем боролись 48 пожарных.