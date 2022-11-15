Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 5:29

В Зверево из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина

Огнем оказалось охвачено 50 квадратных метров квартиры
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Зверево из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина.

В Зверево из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сгорела квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 14 ноября, около трех часов дня в городе Зверево. В многоэтажном доме на улице Казакова загорелась одна из квартир. Почувствовав запах гари, соседи незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 50 квадратных метров помещения. Когда спасателям удалось проникнуть в квартиру, там они обнаружили тело 33-летнего мужчины. Локализовать возгорание удалось в 15:04, а полностью пламя было потушено уже через шесть минут после этого. Предварительной причиной пожара специалисты назвали неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались семь человек личного состава и три единицы техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При пожаре в ростовской многоэтажке погиб человек.

С огнем боролись 48 пожарных.