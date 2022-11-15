Пожар в бесхозной постройке в донском хуторе унес жизнь пожилого мужчины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сгорела бесхозная постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 14 ноября, около пяти часов утра в хуторе Савченко Мясниковского района. На улице Северной в одном из дворов загорелась бесхозная постройка. Очевидцы поспешили вызвать пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламя полыхало уже на 80 квадратных метрах здания. В горящей постройке спасатели обнаружили тело погибшего от ожогов 72-летнего мужчины. Локализовать возгорание удалось в 05:36, а полностью потушить огонь только в 05:54. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

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Причину возгорания устанавливают специалисты.