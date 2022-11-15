Ростов потерял 13 позиций в рейтинге городов по качеству общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов занял 25-е место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта. Такие данные опубликовал портал Simetra.

Качество транспорта было проанализировано в 84 российских городах. По итогам проверок донская столица набрала 59,2 балла из 100 возможных. За год город потерял 13 позиций в данном рейтинге.

Транспорт оценивали по следующим характеристикам: возраст подвижного состава, количество маршрутов, распределение рейсов в течение суток и многое другое. Аналитики также уделили внимание такому критерию, как количество серьезных аварий с общественным транспортом.

Донскую столицу подкачал как раз возраст подвижного состава, так как средний возраст трамваев составляет более 13 лет, а автобусов - около шести лет. Транспорт ездит по городу со скоростью 15 километров в час. В среднем людям приходится простаивать на остановках 8,5 минуты, а в часы пик это время значительно увеличивается. За год в донской столице было зафиксировано 39 аварий с участием общественного транспорта, в которых есть пострадавшие.

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