Новый парк благоустроили в Суворовском микрорайоне Ростова за 164,5 млн рублей

Работы на объекте вели около года. Фото: сайт правительства РО

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону раньше срока завершили благоустройство парка «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом сообщил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.

- Территория победила в областном конкурсе. Деньги были выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость проекта - 164,5 млн рублей, из которых 159,4 млн рублей - средства федерального бюджета, - рассказал Сергей Сизиков.

Речь идет о 16,5 га, расположенных в границах улиц Вавилова, Сосновой и Уланской. Работы на этом участке вели около года. В парке выложили тротуары, установили скамьи, сцену, скульптуры, обновили смотровую площадку «Чертов мост». Также в зоне отдыха высадили деревья и кустарники.

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