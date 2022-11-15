В Ростове на аукцион по ремонту Дворца спорта не нашлось подрядчиков

Спортшкола олимпийского резерва № 8 предлагает отремонтировать здание Дворца спорта. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростове на аукцион по реконструкции Дворца спорта не подали ни одной заявки. В связи с чем конкурс был продлен до 25 ноября. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Напомним, заказчик торгов, спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени Виктора Понедельника предлагает отремонтировать здание Дворца спорта на Халтуринском за 1,6 миллиарда рублей.

Согласно проекту контакта, будущий победитель аукциона до 25 декабря 2025 года должен будет выполнить своими силами или с привлечением третьих лиц капитальный ремонт здания Дворца спорта в Ростове-на-Дону на Халтуринском, 101-103/100/70а, а также сдать работы и их результат в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. В случае, если заказчик обнаружит какие-либо дефекты, то подрядчик должен будет их устранить.

Отметим, что финансирование проекта осуществляется за счет средств спортшколы № 8. В 2022 году из бюджета проекта должно быть освоено 5 миллионов рублей, а в последующих 2023 и 2024 годах — по 694,1 миллиона рублей. В 2025 будут потрачены оставшиеся 254,2 миллиона рублей.

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