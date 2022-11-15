В Ростовской области сотрудника Пенсионного фонда наградили медалью «За отвагу»

Алексей более двух километров нес на тактических носилках своего раненого товарища. Фото: пресс-служба ростовского отделения ПФР.

Сотрудник донского отделения Пенсионного фонда РФ заслужил медаль «За отвагу» за участие в военной специальной операции, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда.

Дончанин уже имел боевой опыт и статус ветерана. В последние шесть лет он работал в соцсфере. Ушел на фронт Алексей добровольцем еще до начала мобилизации. Его десантно-штурмовой батальон пару месяцев назад освобождал Андреевку, которая тогда была одним из наиболее сложных участков Херсонского фронта, и попал в окружение.

Однако российским военным получилось отбиться. Несмотря на полученную контузию, Алексей более двух километров нес на тактических носилках своего раненого товарища. Теперь за самопожертвование доброволец удостоен медали «За отвагу». Сразу после выписки из госпиталя Алексей приступил к своим должностным обязанностям.

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