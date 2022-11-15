Ученый из Ростова Андрей Венков заявил о дефиците мужского воспитания в России

Важную лепту в развитие молодых людей сейчас вносят кадетские корпуса Фото: Олег ЗОЛОТО

Менталитет нашей страны, и, в том числе, жителей Ростовской области, сегодня больше оборонительный, на это влияет дефицит мужского воспитания. Такое заявление на Димитриевских чтениях озвучил доктор исторических наук Андрей Венков. Слова ученого привели в телеграм-канале ЮНЦ РАН.

- В стране дефицит мужского воспитания. Менталитет наших граждан скорее оборонительный, и это объясняется тем, что более 80 % населения - потомки крестьян. Наступательный менталитет был характерен для дворянства и казачества. Они были готовы отстаивать позицию через нападение, а не оборону. Это означает, что уже сейчас нужно воспитывать наступательный менталитет у молодежи, - подчеркнул Андрей Венков.

Эксперт добавил, что весомую и важную лепту в развитие молодых людей сейчас вносят кадетские корпуса. Также, по мнению Андрея Венкова, в России необходимо формировать семейные ценности и уделять внимание рождаемости.

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