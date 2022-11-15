В Ростове в СИЗО пытались передать вафли с "сюрпризом"

Выяснилось, что в сладостях было кристаллическое вещество белого цвета. Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в СИЗО женщина пыталась отдать посылку с "запрещенкой". Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 10 ноября при осмотре посылки для одного из заключенных сотрудники режимного учреждения нашли пакет с вафлями. Выяснилось, что в сладостях было кристаллическое вещество белого цвета. Женщину, которая хотела передать посылку, задержали.

Материалы первичной проверки переданы по подследственности для принятия процессуального решения, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что 12 ноября при передачи осужденному посылки сотрудники обнаружили в банке с шоколадной пастой телефон. По данному факту проводится проверка.

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