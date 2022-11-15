В Ростовской области право на бесплатную парковку получили 40 тысяч инвалидов

Заявка на бесплатную парковку подается онлайн через личный кабинет на сайте реестра. Фото: пресс-служба ростовского отделения ПФР.

В Ростовской области 40 тысяч инвалидов области зарегистрировали в Федеральном реестре инвалидов транспорт передвижения, чтобы пользоваться правом на бесплатную парковку. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Заявка на бесплатную парковку подается онлайн через личный кабинет на сайте реестра либо на портале госуслуг. Для оформления льготной парковки инвалид либо его представитель могут также обратиться в ближайший МФЦ. В 2021 году инвалиды получили право доступа к выделенным парковочным местам, если информация о транспорте внесена во ФРИ. Сведения могут подаваться на любой автотранспорт, который перевозит инвалида: автомобиль, такси, транспорт близких и родственников.

Пенсионеру нужно указать номер и марку автомобиля, а также период, в течение которого необходима бесплатная парковка. Документы об инвалидности, подтверждающие право на льготу, при этом не нужны - сведения уже загружены бюро МСЭ в реестр. Разрешение оформляется на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, либо перевозящий его. Льготная парковка также доступна инвалидам с третьей группой, если у них есть ограничение способности самостоятельного передвижения.

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