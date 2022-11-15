В Ростовской области продажи электромобилей с пробегом выросли на 62%

Средняя стоимость электромобиля с пробегом на Дону составила 2 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в июле-сентябре 2022 года электромобили с пробегом покупали на 62% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На долю электрокаров пришлось 0,1% от общего числа проданных автомобилей с пробегом. К такому выводу пришли аналитики Авито.

При этом средняя стоимость электромобиля с пробегом на Дону составила 2 миллиона рублей. Самой продаваемой моделью электромобиля на рынке авто с пробегом стал Nissan Leaf. Согласно федеральным данным, продажи электромобилей с пробегом в третьем квартале 2022 года в России выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 61% по сравнению со вторым кварталом.

Средняя цена электромобиля с пробегом в России в июле-сентябре этого года составила 2,35 миллиона рублей. Самой популярной моделью стал также Nissan Leaf. На долю модели в третьем квартале пришлось 39,3% от всех продаж электромобилей с пробегом.

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