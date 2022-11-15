«Новошахтинский завод нефтепродуктов» планирует обанкротить топливную компанию

Претензии истца рассмотрят в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области «Новошахтинский завод нефтепродуктов» подал иск против ростовской топливной компании «КТК-Ярославль». Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда региона.

Судя по опубликованным данным, истец требует признать ответчика банкротом. Причины претензий, а также сумму задолженности второго участника дела, пока не указали.

Известно только, что заявление от донского нефтезавода поступило в инстанцию 8 ноября, и уже через три дня, 11 числа, его приняли к рассмотрению.

Добавим, «КТК-Ярославль» занимается продажей светлых и темных нефтесодержащих продуктов. Это предприятие входит в перечень системообразующих организаций Ростовской области.

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