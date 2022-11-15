В Ростовской области без вести пропала 15-летняя девушка

Девушка не выходит на связь больше суток Фото: Иван МАКЕЕВ

В ростовской области разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Неля Гербилова вышла из дома 14 ноября, после чего связь с ней пропала. Взволнованные родственники сразу же обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Отметим, что девушка может находиться в станице Октябрьской, Краснодарского края.

Рост Нели – около 155 сантиметров. Она плотного телосложения. У девушки темно-каштановые волосы и карие глаза.

В день ухода она была одета в светло-бежевую куртку, черную расклешенную юбку, колготки и белые кроссовки.

АЛЛО!

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