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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:36

В Ростовской области без вести пропала 15-летняя девушка

Неля Гербилова не выходит на связь с родственниками больше суток
Лейла МИРИШОВА
Девушка не выходит на связь больше суток

Девушка не выходит на связь больше суток

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ростовской области разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Неля Гербилова вышла из дома 14 ноября, после чего связь с ней пропала. Взволнованные родственники сразу же обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Отметим, что девушка может находиться в станице Октябрьской, Краснодарского края.

Рост Нели – около 155 сантиметров. Она плотного телосложения. У девушки темно-каштановые волосы и карие глаза.

В день ухода она была одета в светло-бежевую куртку, черную расклешенную юбку, колготки и белые кроссовки.

АЛЛО!

8-800-700-54-52 ИЛИ 112