В Ростовской области из-за ремонта изменят расписание пригородных электричек

Ремонт будут вести на участке Деревянковка - Каневская Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области на период с 17 по 29 ноября изменят расписание нескольких пригородных электричек. Это сделают из-за ремонтных работ, предупреждает сайт донского Минтранса.

- На полигоне Ростовского региона СКЖД будут вести ремонт на железнодорожном участке Деревянковка - Каневская (направление Тимашевская - Батайск - Ростов), - пояснили в ведомстве.

Также с 14 ноября до 1 декабря похожие работы планируются на ж/д участке Сулин - Лесостепь, станции Александровка и Сулин. Обновление территорий повлияет на работу транспорта.

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