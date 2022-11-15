Ростовчанин пойдет под суд за участие в экстремистской деятельности

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону мужчина пойдет под суд за участие в экстремистской организации. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По информации ведомства, 34-летний мужчина во время отбывания наказания в ИК-5 был участником запрещенной организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*,которое запрещено на территории РФ.

Заключенный активно занимался распространением преступной идеологии. Правоохранители сразу же задержали мужчину и возбудили уголовное дело по статье "участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации...". Сейчас с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

*Организация АУЕ признана экстремистской, запрещена на территории РФ

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