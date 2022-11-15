Любители онлайн-шопинга получат опцию безлимитного трафика

Фото: МегаФон

Федеральный мобильный оператор Yota запускает новое предложение — безлимитный трафик на категорию мобильных приложений «Маркетплейсы». Пользователи получат неограниченный доступ к таким сервисам, как Ozon, AliExpress, Wildberries, «Яндекс Маркет», Lamoda, «СберМегаМаркет», «Авито», «Юла», KazanExpress и Joom.

Для любителей онлайн-шоппинга опция предоставит большие возможности. Они смогут просматривать товары, составлять вишлисты и делать заказы, не заботясь при этом о количестве трафика в пакете.

- По данным аналитиков, за последние 15 месяцев объемы трафика на сервисы из категории «Маркетплейсы» увеличились на 70%, а количество пользователей выросло на 35%. Пользователям этой категории безлимитный трафик особенно необходим, поскольку на фото- и видеоконтент в карточках товара тратится все больше трафика. Особенно актуально предложение в период ноябрьских и предновогодних распродаж, — отметила директор по продуктам мобильного оператора Наталья Смагина.

Опцию можно подключить как дополнительную услугу на любом тарифе. Стоимость подключения для смартфонов — 30 руб. в месяц, для планшетов — 10 руб. в месяц. Подключить новую опцию можно в мобильном приложении Yota.