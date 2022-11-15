В Волгодонске мужчину подозревают в угоне автомобиля

Когда в автомобиле закончился бензин, мужчина бросил транспортное средство на одной из улиц города Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгодонске 20-летнего мужчину подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, местный житель пришел навестить своего знакомого. На одной из полке он увидел ключи от машины. Мужчина дождался пока его товарищ выйдет из комнаты и взял ключи от авто. Злоумышленник быстро оделся и вышел к месту, где была припаркована иномарка. Он завел машину и поехал кататься. Когда в автомобиле закончился бензин, то они не придумал ничего лучше, как бросить и пойти по своим делам.

Правоохранители нашли угнанный автомобиль и вернули ее владельцу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в ведомстве.

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