В Азове при пожаре в многоквартирном доме погибла пенсионерка

От сильных ожогов женщина скончалась Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Азове при пожаре в многоквартирном доме погибла 87-летняя женщина. ЧП произошло 13 ноября на улице Макаровского, 25.

Дом начал полыхать около 23:30. Местные жители, увидев столб дыма из окна девятого этажа, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило часть квартиры. В огненной ловушке оказалась 87-летняя хозяйка квартиры. Женщина получила сильные ожоги и скончалась.

На месте ЧП работали две спецмашины и восемь пожарных, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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