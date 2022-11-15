В Азове при пожаре в многоквартирном доме погибла пенсионерка

От сильных ожогов женщина скончалась
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Азове при пожаре в многоквартирном доме погибла 87-летняя женщина. ЧП произошло 13 ноября на улице Макаровского, 25.
Дом начал полыхать около 23:30. Местные жители, увидев столб дыма из окна девятого этажа, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило часть квартиры. В огненной ловушке оказалась 87-летняя хозяйка квартиры. Женщина получила сильные ожоги и скончалась.
На месте ЧП работали две спецмашины и восемь пожарных, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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