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НовостиОбщество15 ноября 2022 13:14

Новый сервис позволит оплачивать все начисленные налоги одним кликом

Раньше такая опция была доступна пользователям только на сайте ФНС
Наталья ВЕСНИНА
Новый сервис позволит оплачивать все начисленные налоги одним кликом

Новый сервис позволит оплачивать все начисленные налоги одним кликом

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Cервис пакетной оплаты налогов физлиц реализовал ВТБ. Теперь розничные клиенты смогут оплатить все начисленные ФНС суммы одним кликом в онлан-приложении банка.

Пакетная оплата доступна при платеже в любом формате: можно выбрать оплату через банк на сайте ФНС, сканирование налогового уведомления или ввести Уникальный идентификатор начисления (УИН). При любом варианте клиент увидит список всех выставленных налогов и сможет выбрать те, которые необходимо оплатить. Услуга доступна без комиссии всем пользователям, оплачивающим налоги через приложение банка на устройствах Android и в интернет-банке.

- Мы продолжаем развивать сервисы ВТБ Онлайн и видим кратное увеличение интереса к оплате налогов через приложение банка. И рассчитываем, что новый сервис станет для клиентов ВТБ Онлайн удобным помощником, и позволит сэкономить им время за счет возможности моментальной и одновременной оплаты всех начислений, – прокомментировал начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

Сведения о платежах поступают в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах онлайн, что позволяет избежать начисления пени. В онлайн-приложении пользователи могут отслеживать по ИНН и оплачивать просроченные налоги и пени. Кроме того, есть возможность оплатить налог с квитанции.