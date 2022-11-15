Новый сервис позволит оплачивать все начисленные налоги одним кликом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Cервис пакетной оплаты налогов физлиц реализовал ВТБ. Теперь розничные клиенты смогут оплатить все начисленные ФНС суммы одним кликом в онлан-приложении банка.

Пакетная оплата доступна при платеже в любом формате: можно выбрать оплату через банк на сайте ФНС, сканирование налогового уведомления или ввести Уникальный идентификатор начисления (УИН). При любом варианте клиент увидит список всех выставленных налогов и сможет выбрать те, которые необходимо оплатить. Услуга доступна без комиссии всем пользователям, оплачивающим налоги через приложение банка на устройствах Android и в интернет-банке.

- Мы продолжаем развивать сервисы ВТБ Онлайн и видим кратное увеличение интереса к оплате налогов через приложение банка. И рассчитываем, что новый сервис станет для клиентов ВТБ Онлайн удобным помощником, и позволит сэкономить им время за счет возможности моментальной и одновременной оплаты всех начислений, – прокомментировал начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

Сведения о платежах поступают в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах онлайн, что позволяет избежать начисления пени. В онлайн-приложении пользователи могут отслеживать по ИНН и оплачивать просроченные налоги и пени. Кроме того, есть возможность оплатить налог с квитанции.