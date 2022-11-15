В Ростове после резкой остановки автобуса пострадала пассажирка

Несчастный случай произошел в салоне автобуса «Темерник - Центральный рынок». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове-на-Дону после резкой остановки автобуса пострадала 61-летняя пассажирка. Женщине в итоге потребовалась медицинская помощь, ее увезли в больницу. Об этом 15 ноября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

- Несчастный случай произошел сегодня около 13:20. Женщина получила травмы при резком торможении «Нефаза», который следовал по маршруту «Темерник - Центральный рынок», - сообщили в ведомстве.

В УГИБДД добавили, что причины и обстоятельства происшествия уже выясняют сотрудники полиции. Также проводится проверка в отношении самого водителя.

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